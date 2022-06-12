У 13-річного Святослава витягли 4-сантиметровий осколок, який перетворив його легеню на гематому.

Лікарі у Львові лікарі врятували підлітка з Лисичанська. Дитина отримала смертельну травму під час ракетних обстрілів міста російськими військовими.

Про це повідомляє Укрінформ.

У 13-річного Святослава витягли 4-сантиметровий осколок, який пройшов через шию, грудну клітку і застряг в легені. За словами дитячого хірурга Дмитра Грицака, підліток дивом вижив.

"Взагалі це смертельна травма і це диво, що не були пошкоджені магістральні судини і він не загинув на місці. Осколок потрапив в шию над правою ключицею, пройшов верхній отвір грудної клітини, через всю легеню та зупинився над діафрагмою в нижніх сегментах правої легені", – пояснив лікар.

Після поранення 9 травня підлітку надали першу допомогу, після чого доставили до Львова, де йому провели дуже складну операцію. Хірург уточнив, що вся легеня перетворилося на гематому.

Мама постраждалої дитини Олена Ричкова розповіла, що того дня обстріли Лисичанська не припинялися. Сім'я була у бабусі, але все ж вирішили дійти додому в інший район, коли трохи все вщухло.

"Це сталося прямо біля нашого будинку, прилетіла ракета й вибух. Спочатку не зрозуміли, що сталося, чоловік кинувся до потерпілого сусіда, а я повернулася до Святика і бачу у нього на шиї вирвана рана та ллється кров. Я відразу притиснула те місце рукою і знала, що ні в якому разі не можна відпускати, він то приходив до тями, то втрачав свідомість і все просив води. Коли пив, я просто під рукою відчувала, як хлюпало, і притискала ще сильніше", - згадує жінка.

Вона зазначила, що Святославу заклеїли широким пластиром рану, обв'язали бинтом шию, а перекис водню просто налили зверху.

"Його відразу поклали в реанімацію, а вранці нас відвезли на евакуаційний медичний поїзд на Львів. Ми їхали в червоному вагоні-реанімації, де сина під'єднали до різних сучасних апаратів, щоб він міг дихати. Після прибуття лікарі сказали, що відразу оперувати не можна, тому що стан дуже важкий, тому спочатку потрібно його стабілізувати в реанімації", – повідомила мама підлітка.

Хлопчик провів у реанімації 10 днів під апаратами, які допомагали йому дихати. Відновити дихання вдалося лише після двох бронхоскопій.

У Святослава є 28-річний брат, який жив у Боярці Київської області, і зараз вважається безвісти зниклим. Останній раз він виходив на зв'язок 10 березня.

"Як повідомили військові, його документи знайшли, але серед убитих і поранених не було. Його дружина зараз з маленькими дітьми в Сумах, але найближчим часом планує виїхати до Польщі, щоб уберегти дітей від війни, яка вже стільки горя принесла родині", – підсумувала жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, лікарі з Чернігова та Києва врятували життя молодого українського прикордонника, який отримав важке поранення в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одні осколок пройшов наскрізь через руку, інший потрапив у живіт і увійшов у лівий шлуночок серцевого м'яза.

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