Зазнали пошкоджень сотні унікальних споруд.

Стало відомо, скільки об’єктів культурної спадщини України знищено та зруйновано вщент російськими загарбниками. Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва.

За її словами, наразі українські фахівці обстежують тільки ті об’єкти, які розташовані на території, що підконтрольна Україні, та на достатній відстані від зони активних бойових дій.

"По кількості пошкоджень та втрат статистика невтішна та вона зростає... Якщо ми говоримо тільки про пам’ятки культурної спадщини, то, станом на 25 червня, пошкодження зафіксовані на 664 об’єктах. Із них 84 – національного значення, місцевого – 514", - сказала Чуєва.

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Вона зазначила, що пошкоджено 211 пам’яток архітектури, пам’яток історії – 179, історії монументального мистецтва – 18, археології – 16. При цьому посадовець додала, що багато об’єктів археологічної спадщини наразі недоступні для дослідників, бо знаходяться в небезпечній зоні, зокрема, інтенсивних обстрілів.

За даними Чуєвої, вщент знищені 24 пам’ятки, частково пошкоджені – 523. Ще на 115 об’єктах ступінь руйнувань потребує уточнення.

Чуєва наголошує, що об’єктів культури, в тому числі розташованих у сучасних будівлях, - тисячі, але остаточно про них буде відомо після завершення війни та розмінування всіх українських територій.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати", який розташовано на правому березі Дніпра в Києві на території музею. Планується влаштування тризуба на щиті скульптури, який відповідає зображенню на малому Державному гербі України.

Цей монумент, споруджений в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Нагадоємо, в центрі Одеси комерсанти знищили унікальну будівлю, яка є пам’яткою архітектури - садибу Гавсевича, споруджену в 1903 році. Пам'ятка знаходиться на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до ЮНЕСКО.

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