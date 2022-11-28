Зокрема, пошкоджені в ході війни об'єкти нерухомості пропонують придбати за цінами в рази менше довоєнних, в розрахунку на те, що в майбутньому можна буде отримати за них компенсацію від держави.

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ звільнили від російських окупантів майже 2 тисячі населених пунктів. У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та навчальні заклади. Але через значні руйнування інфраструктури багато українців не поспішають повертатися додому. Деякі з них навіть вирішили попрощатися зі зруйнованим житлом.

Так, останнім часом на OLX почали з'являтися оголошення про продаж будинків на звільнених територіях "під компенсацію". Зокрема, пошкоджені в ході війни об'єкти нерухомості пропонують придбати за цінами в рази менше довоєнних, в розрахунку на те, що в майбутньому можна буде отримати за них компенсацію від держави.

Наприклад, на OLX за $25 тисяч пропонують купити будинок 2015 року площею 200 метрів і 12 соток землі в Руських Тишках - одному з найбільш постраждалих в ході бойових дій населених пунктів на північ від Харкова.

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Війна в Україні: ситуація в Харківській області

У лютому 2022 року росіяни окупували частину території Харківської області. Однак у вересні завдяки стрімкому контрнаступу українські військові звільнили Харківщину від загарбників.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Компенсація за зруйноване житло: що варто знати

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, яку допомогу зараз можуть отримати жителі недавно звільнених територій. За словами віце-прем'єра, поки в Україні не виплачують компенсації за зруйноване окупантами житло, але важливо зафіксувати пошкодження.

"Зараз це процес фіксації, подачі заявки, а потім вже буде процес компенсації. Поки компенсації немає, але потрібно зафіксувати, все правильно подати в реєстри, тоді дочекатися компенсації. Про компенсації на території, які були звільнені, не йдеться. Якщо ваше житло зруйноване або частково зруйноване, ви маєте право на щомісячні виплати, як і внутрішньо переміщені особи. Будь ласка, зверніться до нас, ми дамо консультацію, щоб кожен місяць принаймні отримували гроші", – розповіла вона.

Нагадаємо, в додатку "Дія" можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію. УНІАН раніше пояснив, що робити, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло.

Також власники зруйнованого житла зможуть отримати новий будинок в обраному ними населеному пункті.

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