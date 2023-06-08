Транспорт патрулював вулиці близько 40 хвилин.

Вранці 8 червня спецтранспорт-амфібія ДСНС "пройшовся" затопленими вулицями Херсона та повернувся порожнім.

Про це повідомляє спецкор УНІАН з місця події. За даними журналіста, вчора із затоплених вулиць міста евакуювали практично всіх бажаючих.

Спецтранспорт рятувальників вранці близько 40 хвилин плавав затопленими вулицями, проте нових людей для евакуації не виявив.

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Зеленський приїхав на Херсонщину

Нагадаємо, що сьогодні лідер України Володимир Зеленський повідомив про робочу поїздку на постраждалу через підрив Каховської ГЕС Херсонську область. Там він провів координаційну нараду з приводу ситуації в регіоні.

Президент зазначив, що зараз важливо оцінити збитки та допомогти людям компенсувати втрати. Однією з головних тим на нараді стало питання евакуації. Раніше Зеленський зазначав, що через дії окупантів допомогти людям на лівому березі Дніпра (тимчасово окупована територія Херсонської області) складно.

Він заявив, що шокований бездіяльністю ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних служб, які не допомогли Україні у важку хвилину.

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