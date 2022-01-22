9 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області майже 4,5 тисячі осіб заспівали колядку "Нова радість стала", встановивши тим самим рекорд з наймасовішого виконання коляди.

Різкий спалах коронавірусу в Івано-Франківській області може бути пов'язаний зі встановленням рекорду України з виконання колядки 9 січня 2022 року. Тоді у селі Підгір'я майже 4,5 тисячі осіб заспівали "Нова радість стала".

Про це в інтерв'ю DW заявив гендиректор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санлікар області Руслан Савчук.

"Тижні два тому я робив попередні прогнози про зростання захворюваності. Однак що воно буде таке стрімке, стало очевидно після усіх тих заходів, які проводились для встановлення рекорду України з виконання коляди. У них взяли участь понад 4,5 тисячі людей, а за інформацією організаторів, ще десь дві тисячі не встигли зареєструватись. Тож, орієнтовно, десь 7 тисяч людей були там - без масок, без проходження жодного температурного контролю та наявності сертифікатів вакцинації. А потім проводилась ще низка святкових заходів безпосередньо в центрі Івано-Франківська, а також по районах", - заявив санлікар.

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Зазначимо, 9 січня в "Парку Історії Землі Underhill" понад 4 тисячі осіб разом заспівали колядку "Нова радість стала". Пісню виконували під супровід професійного оркестру. Організатори акції хотіли побити рекорд, який був встановлений в Дрогобичі у 2017 році. Тоді цю колядку заспівали одночасно 828 осіб.

Нагадаємо, 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якого з 24 січня 2022 року на території Івано-Франківської області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Решта регіонів України поки перебуває у "жовтій" зоні карантину.

Станом на сьогодні за добу в Івано-Франківській області зафіксували 2284 нових хворих на коронавірус.

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