Українці зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і Євросоюзу на найближчі роки.

59% респондентів вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського Союзу, 26% мають протилежну думку.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

"Частка тих, хто вважає, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто має протилежну думку. Така ситуація у західному (відповідно 84% і 8,5%) та у центральному регіонах (відповідно 63% і 19%). У східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у південному частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%). Що молодші респонденти, то більше серед них прихильників необхідності вступати до ЄС (частка таких зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 76% серед тих, кому від 18 до 29 років). При цьому у всіх вікових групах частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто виступає проти", - йдеться у результатах опитування.

У разі проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто збирається взяти участь у референдумі) проголосували би за вступ, і відповідно 26% і 17% - проти вступу. При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників - лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто збирається брати в ньому участь - 47%).

Частка тих, хто планує голосувати за вступ до ЄС, перевищує частку тих, хто буде голосувати проти, у західному (відповідно 84% і 8%) та центральному регіонах (відповідно 64% і 18%). У східному регіоні дещо більше тих, хто збирається голосувати проти вступу (відповідно 39% і 46%), а у південному частки перших і других є однаковими (по 42%). Що молодші респонденти, то більше серед них тих, хто має намір проголосувати за вступ до ЄС (їх частка зростає від 44% серед тих, кому 60 і більше років, до 75% серед тих, кому від 18 до 29 років).

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Серед представників електорату партії "Європейська солідарність" 91% збираються голосувати за вступ до ЄС (проти - 5%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за партію "Слуга народу" - відповідно 78% і 13%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - відповідно 60% і 21%. Тоді як серед представників електорату "Опозиційної платформи - за життя" переважна більшість проголосувала би проти - відповідно 15% і 73%".

При цьому громадяни України зі стриманим оптимізмом оцінюють перспективи розвитку відносин України і ЄС на найближчі роки: частіше (39%) вони вважають, що ці відносини залишаться без змін, 26% дотримуються думки, що вони покращаться, а 10% - що погіршаться. Зокрема, частка тих, хто вважає, що вони покращаться, найвища у західному регіоні (34,5%), нижча у центральному (27,5%) і найнижча - у південному (22%) і східному (17,5%) регіонах. У цій же регіональній послідовності зростає частка тих, хто вважає, що вони погіршаться (відповідно 4%, 6%, 15% і 21%).

Частка "єврооптимістів" тим вища, чим молодші респонденти (вона зростає від 19% серед тих, кому 60 і більше років, до 34% серед тих, кому від 18 до 29 років). Найбільше "єврооптимістів" серед представників електорату "Слуги народу" (48%). Серед тих, хто на парламентських виборах має намір голосувати за "Європейську солідарність", їх 38%, за ВО "Батьківщину" - 23%, за "Опозиційна платформу - за життя" - лише 8%.

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Як проводилося опитування

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Леся Лещенко