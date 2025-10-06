У ДПСУ заявили, що підрозділ Касьянова розформували через відсутність результативності під час виконання завдань.

Стало відомо про розформування підрозділу ДК 8 у складі Державної прикордонної служби України. Про це повідомив військовий і фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook.

Що сталося

5 жовтня Касьянов опублікував пост, у якому повідомив про розформування підрозділу ДК 8 у складі ДПСУ.

"Дейнеко (голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко - УНІАН) ліквідував наш підрозділ", - написав військовий.

За словами Касьянова, особовому складу не повідомили причини розформування підрозділу. Проте надійшли списки для переведення в інші підрозділи і структури.

Крім того, 6 жовтня Касьянов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира.

В іншому пості у Facebook Касьянов написав, що в ніч на 3 травня 2023 року його підрозділ завдав удару по Кремлю. За його словами, загалом із 2022 року підрозділ провів сотні успішних операцій, завдав збитків РФ на суму понад півмільярда доларів.

Реакція ДПСУ

Спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна" заявив, що підрозділ розформували через відсутність результативності під час виконання завдань.

"Щоб дещо пояснити ситуацію. Підрозділ, про який говорить Касьянов, введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року", - пояснив він.

Демченко зазначив у розмові з журналістами, що штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців, а пізніше внаслідок штатних змін штат збільшили до 100 військовослужбовців.

"Протягом періоду існування у складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів. Середня вартість яких становить 252 тисячі гривень. У 2025 році було здійснено 12 виїздів, під час яких використано 299 БПЛА", - поділився речник ДПСУ.

За словами Демченка, ДПСУ орендувала для підрозділу необхідні приміщення, забезпечила його озброєнням і засобами захисту, закупила 11 одиниць транспортних засобів, більше ніж 6 тонн паливно-мастильних матеріалів у 2025 році, а також радіостанції, термінали Starlink, ноутбуки та планшети.

"Водночас, за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження певних військових та військово-промислових об'єктів ворога", - запевнив речник ДПСУ.

Демченко підкреслив, що високу результативність свого підрозділу "визначав тільки сам Касьянов", але ніхто інший цього підтвердити не міг.

"Додам, особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів", - резюмував Демченко.

Сирський звільнив двох командувачів корпусів - що відомо

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зняв із посад командувачів двох корпусів - керівника 17-го корпусу Володимира Силенка та 20-го корпусу Максима Кітугіна. У Генштабі ЗСУ в коментарі УНІАН зазначили, що такі кадрові рішення пов'язані з недоліками командирів в управлінні військами.

За даними Генштабу, Силенко і Кітугін продовжать службу на інших посадах. Співрозмовники "Української правди" заявили, що такі рішення головкому пов'язані з втратами позицій у зоні відповідальності корпусів.

