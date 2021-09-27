26 вересня відбувся похорон голови БДУ Віталія Шишова.

У Києві на Майдані Незалежності 26 вересня вшанували пам'ять білоруського опозиціонера Віталія Шишова.

Як передає кореспондент УНІАН, на захід до центру столиці прийшли як білоруси, так і небайдужі українці.

За повідомленням Білоруського будинку в Україні, раніше 26 вересня відбулися похорони Шишова. На них були присутні тільки близькі.

Наступної неділі, 3 жовтня, відбудеться відкрита поминальна служба по Шишову.

Як повідомляв УНІАН, Голова громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція - самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Шишов переїхав в Україну минулого року, тікаючи від "режиму Лукашенка". В Україні він допомагав облаштуватися іншим політичним емігрантам з Білорусі.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Автор: Інна Андаліцька