Український блогер під ніком «livegromov» в Instagram обізвав у мережі Україну «й*баною» країною.
Фрагмент ролика з хлопцем, який емоційно спілкувався зі своїми підписниками, опублікували в мережі.
«(…) Ніх*я немає прав, бл*ть, нічого немає. І що в результаті, бл*ть?! В результаті я, бл*ть, залишаюся у цій й*баній Україні, зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду сидіти тут, бл*ть», – висловився хлопець.
Обозреватель пише, що хлопець – Антон Громов 1999 року народження, виходець з Донбасу. Під час окупації Росією східних регіонів Громов переїхав на підконтрольну уряду України територію, де зараз і мешкає.
Наразі майже всі акаунти блогера закриті. У Telegram блогер ділиться матеріалами з маркетингу, дає поради, як стати популярним, постить відео російського YouTube тощо. В Instagram називає себе «продюсером і маркетологом».
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