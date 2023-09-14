Чоловік у соцмережі підбурював військових до повалення влади в Україні.

Суд призначив жителю Черкас, який закликав у соцмережі до захоплення влади в Україні, умовне покарання, зобов’язавши прочитати шість книг про українсько-російську війну. Відповідне рішення Придніпровський районний суд Черкас ухвалив 8 вересня.

Згідно з матеріалами справи, 24 листопада 2022 року місцевий житель на своїй сторінці у Facebook розмістив допис, у якому звинуватив українську владу у корупції, узурпації, підбурював військових до повстання задля її повалення.

Суд дійшов висновку, що у вказаній публікації містяться заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та до захоплення державної влади.

Відео дня

Чоловік розкаявся у скоєному та просив суворо не карати, надавши шанс на виправлення.

Суд призначив йому рік в’язниці, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Також засудженого зобов’язали прочитати до кінця квітня 2024 року шість книг про українсько-російську війну, письмово описавши свої враження.

Серед книг – "Ізоляція. Таємні в’язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті", "Зима наближається", "Євразійський розлам: Україна в добу гібридних викликів", "Україна в епоху війномиру", "На щиті. Спогади родин загиблих воїнів. Донецький аеропорт", "24.02. Щоденник війни".

В Одесі двох крадіїв покарали читанням творів Шевченка, Твена і Лондона

У 2021 році в Одесі суддя Малиновського районного суду Олександр Гарський покарав двох крадіїв читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

Молодики вкрали дві магнітоли з авто і залишили на місці злочину наплічник зі своїми документами.

Суддя визнав обох винними у крадіжці, призначивши їм умовні терміни покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.

Суд зобов’язав їх прочитати вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі…", романи "Пригоди Тома Сойєра", "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена та "Біле Ікло" Джека Лондона.

Вас також можуть зацікавити новини: