Премії отримають 30 найуспішніших випускників шкіл, які набрали в сумі за чотири предмети 790 балів і більше.

Верховна Рада України підтримала постанову про присудження премій у розмірі 100 тисяч гривень випускникам, які найуспішніше пройшли зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 312 народних депутатів України.

Документом передбачено заснувати 30 премій ВР, які присуджуватимуть щороку. Премії отримають ті учасники ЗНО, які за сумою балів чотирьох предметів набрали 790 балів і більше, в тому числі – один предмет на 200 балів.

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Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

Положення про премію має бути розроблено і затверджено протягом трьох місяців з дня прийняття цієї постанови.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій має забезпечити до 1 листопада щороку внесення до парламенту кандидатур на здобуття премії, постанову про присудження парламент має ухвалювати до 31 грудня.

Голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що премія надається тим, хто зараховані в поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали з закладом договір про навчання.

За його словами, якщо до переліку претендентів, які відповідають визначеним в постанові вимогам, потрапили менш як 30 осіб або 30, то премія присуджується всім, але якщо претендентів більше 30, то премія присуджується лише тим, чий результат – загальна сума балів з чотирьох навчальних предметів є більшим щонайменше на один бал за результат 31 у переліку.

Постанову "Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" було зареєстровано в парламенті за номером 4559.

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Автор: Надя Пришляк