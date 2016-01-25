В Гавані (Куба) завершився турнір серії Гран-Прі з дзюдо, де спортсмени збірної України двічі підіймалися на п'єдестал пошани, повідомляє прес-служба НОК України.

У ваговій категорії -100 кг український дзюдоїст Артем Блошенко не залишив жодних шансів суперникам та приніс до скарбнички збірної України медаль найвищого ґатунку. У фіналі він був сильнішим за Карла Річарда Фрея з Німеччини.

У дівчат бронзову нагороду здобула Світлана Ярьомка у ваговій категорії +78 кг.

Відео дня

Наступний етап Гран-прі 2016 відбудеться 19-21 лютого в Дюсельдорфі (Німеччина).