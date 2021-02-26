Екс-чемпіон світу поки не визначився, чи буде він знову виходити на ринг.

Генеральний директор промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions" Олександр Красюк висловився про можливе повернення Володимира Кличка в ринг.

Про це Красюк сказав у прямому ефірі в Instagram-акаунті "Великий куш".

"Володимир сам толком не знає, чи буде він ще виходити в ринг. Він сам чесно відповідає. І це правда - він сам ще не визначився", - підкреслив промоутер.

При цьому Красюк назвав два фактори, які могли б змусити 44-річного Кличка повернутися в ринг:

"Він в одному з інтерв'ю говорив, що єдина мотивація - увійти в історію як найстарший чемпіон світу. А до кінця 2021 року він стане старше, ніж рекордсмен Джордж Форман. І ще є незакінчена справа. У Тайсона Ф'юрі був підписаний контракт на реванш з Володимиром. Але всі знають, що тоді було з Ф'юрі. Він пішов у всі тяжкі, його ніхто не міг знайти, і реванш не відбувся. На мій погляд, це могло б розбурхати Володимира. Ці два фактори могли б вплинути на те, щоб він подумав про своє повернення".

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Нагадаємо, сам Володимир Кличко раніше неодноразово зачіпав тему свого можливого повернення, в тому числі - у новорічному привітанні.

Джордж Форман ставав чемпіоном світу в 45-річному віці в 1994 році.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.

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Автор: Антон Дудар