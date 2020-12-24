Троє українських голкіперів теж отримають ексклюзивні подарунки від Мессі.

Нещодавно аргентинський нападник Ліонель Мессі забив 644-й гол за "Барселону", побивши рекорд Пеле за кількістю голів у складі одного клубу.

На честь цього Мессі, спільно з однією з пивних компаній, вирішив розіслати 644 пляшки з пивом всім воротарям, яким він забивав у складі "Барселони", пише "24 Спорт" з посиланням на Editorji.

Хто отримає пиво від Мессі

Форвард надішле кожному голкіперу на пам'ять ексклюзивне пиво, де пронумеровані всі голи гравця Барселони. Кожен воротар отримає кількість пляшок пива, рівну кількості пропущених голів від Мессі. Разом з ним буде додано лист від аргентинця.

Загалом 160 воротарів отримають такий подарунок від Мессі. Серед них є і представники України: ними стануть Олександр Шовковський (дві пляшки), Андрій П'ятов (3 пляшки) і Руслан Нещерет (одна пляшка).

Воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон вже отримав дві пляшки пива від Ліонеля Мессі: йому дісталися №514 і №515.

"Спасибі за пиво. Прийму це як комплімент. У нас були великі битви в ці роки! Лео, вітаю з побиттям рекорду. Це дійсно неймовірне досягнення", - написав Буффон.

А воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов поки чекає обіцяне пиво від Мессі.

"Замовив сухарики, чекаю пиво від Ліонеля Мессі. Цікаво, що приготував Кріштіану Роналду за свій 700-й гол у кар'єрі", - написав П'ятов.

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Автор: Олег Давигора