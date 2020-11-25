Велика частина футбольної громадськості вважає рішення УЄФА абсолютно несправедливим.

Апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення присудити збірній України технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

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Експерти, журналісти, а також вболівальники бурхливо сприйняли цю новину.

Багато хто вважає, що в УЄФА поступили всупереч власним принципам і прийняли вкрай спірне рішення на користь швейцарської сторони.

При цьому звучать пропозиції зовсім відмовитися від участі в Лізі націй, а деякі експерти вважають, що УЄФА мав підстави покарати збірну України.

Вболівальники були ще більш красномовними з цього приводу:

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Данило Слесь