Збірна України покинула еліту Ліги націй / фото УАФ

Апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення присудити збірній України технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

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Експерти, журналісти, а також вболівальники бурхливо сприйняли цю новину.

Багато хто вважає, що в УЄФА поступили всупереч власним принципам і прийняли вкрай спірне рішення на користь швейцарської сторони.

При цьому звучать пропозиції зовсім відмовитися від участі в Лізі націй, а деякі експерти вважають, що УЄФА мав підстави покарати збірну України.

Telegram/Artem Frankov official
Telegram/Artem Frankov official
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Facebook Ігоря Бойка
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Вболівальники були ще більш красномовними з цього приводу:

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Автор: Данило Слесь