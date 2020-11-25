Апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення присудити збірній України технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.
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Експерти, журналісти, а також вболівальники бурхливо сприйняли цю новину.
Багато хто вважає, що в УЄФА поступили всупереч власним принципам і прийняли вкрай спірне рішення на користь швейцарської сторони.
При цьому звучать пропозиції зовсім відмовитися від участі в Лізі націй, а деякі експерти вважають, що УЄФА мав підстави покарати збірну України.
Вболівальники були ще більш красномовними з цього приводу:
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна було офіційно скасовано.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали на рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди у Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на рішення УЄФА.
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