Завдання "Динамо" - "зіграти для престижу клубу".

18 березня в Іспанії пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" і київським "Динамо".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Динамо.

Вільярреал - Динамо: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Перша зустріч команд відбулася тиждень тому і завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.

Вільярреал - Динамо: прогноз букмекерів

"Вільярреал"

"Вільярреал" на попередній стадії плей-офф Ліги Європи пройшов "Зальцбург"(2:0 і 2:1), після чого зустрівся з "Динамо", яке вдалося обіграти в гостях.

Команда Унаї Емері після перемоги над киянами перервала свою серію невдач на внутрішній арені - в чемпіонаті Іспанії "Вільярреал" не міг виграти у восьми матчах поспіль, проте 14 березня ця серія перервалася - з рахунком 3:1 був обіграний "Ейбар".

У чемпіонаті Іспанії "Вільярреал" йде сьомим і від єврокубкової зони його відокремлюють 5 очок.

"Динамо" Київ

У таборі "Динамо" вважають, що 1/8 фіналу Ліги Європи - та стадія турніру, на якій команду не очікували побачити перед сезоном. Судячи з усього, перед матчем-відповіддю перед "Динамо" стоїть завдання лише грюкнути дверима.

Раніше кияни пройшли в турнірі "Брюгге" (1:1 і 1: 0), але "Вільярреал" в першому матчі виявився не по зубах - при досить непоганій грі результат виявився жахливим як для домашнього матчу (0:2).

Між матчами Ліги Європи "Динамо" провело якісний матч проти "Зорі", здобувши надважливу перемогу з рахунком 2:0. У таблиці УПЛ кияни зберігають 4 очки переваги над "Шахтарем".

Раніше "Динамо" дев'ять разів програвало в єврокубках на своєму полі в першому матчі і після цього лише в двох випадках проходило далі. А перемогти іспанські клуби в гостях вдалося один раз в 14 матчах (знаменита перемога над "Барселоною" з рахунком 4:0).

Хто не зіграє?

У "Вільярреала" матч пропустить автор голу в першому поєдинку Пау Торрес. Також травмовані Вісенте Іборра, Франсіс Коклен, Рубен Пенья і Фер Ніньо.

У "Динамо" в лазареті знаходяться Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Денис Гармаш, Володимир Костевич, а під питанням - Денис Попов.

Орієнтовні склади

"Вільярреал": Рульї, Хауме Коста, Альбіоль, Фойт, Педраса, Капу, Парехо, Трігерос, Мой Гомес, Алькасер, Морено

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Родрігес, Бєсєдін

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу

"Ця гра - більше гра престижу. Для гравців "Динамо", для українського футболу. Ми не діти і розуміємо, що результат 0:2 - не такий, який можна легко відіграти. Тому мотивація повинна бути на найвищому рівні. Футболісти повинні грати для свого престижу, престижу українського футболу і "Динамо" - клубу, який міг обігравати в Іспанії "Барселону".

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері:

"Ми поважаємо суперника, але будемо грати на перемогу. Хочемо виграти впевнено. Готові до складного матчу, незважаючи на результат у Києві. Ми провели тільки один матч з двох. Два голи - хороша перевага. Але у "Динамо" вдома були свої моменти, вони чинили тиск на наших захисників".

Арбітр

Матч "Вільярреал" - "Динамо" обслужить шведський рефері Андреас Екберг.

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Автор: Антон Дудар