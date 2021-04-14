Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / фото REUTERS
Третій бій між ірландцем Конором Макгрегором і американцем Дастіном Пор'є відбудеться в рамках UFC 264 в Лас-Вегасі.
Про це повідомив офіційний Twitter UFC.
Поєдинок відбудеться 10 липня.
twitter.com/ufc
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Раніше повідомлялося, що поєдинок між Макрегором і Пор'є опинився під загрозою зриву, ірландець збирався знайти собі іншого суперника, але в підсумку все вдалося залагодити.
Макгрегор - Пор'є: що було раніше
- Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.
- У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора і взяв реванш.
- Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
- Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.
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