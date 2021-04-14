UFC оголосила про те, що два знаменитих бійця знову зустрінуться в октагоні.

Третій бій між ірландцем Конором Макгрегором і американцем Дастіном Пор'є відбудеться в рамках UFC 264 в Лас-Вегасі.

Про це повідомив офіційний Twitter UFC.

Поєдинок відбудеться 10 липня.

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Раніше повідомлялося, що поєдинок між Макрегором і Пор'є опинився під загрозою зриву, ірландець збирався знайти собі іншого суперника, але в підсумку все вдалося залагодити.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора і взяв реванш.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

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Автор: Антон Дудар