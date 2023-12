Додаток Beeper Mini дозволяв обмінюватися повідомленнями через iMessage з Android-смартфоном.

Запущений 5 грудня додаток Beeper Mini, який дозволяв обмінюватися повідомленнями через iMessage з Android-смартфоном, зіткнувся з технічними неполадками. Як пише The Verge, це стало сигналом до того, що Apple швидко вжила заходів.

Користувачі Beeper Mini почали скаржитися вже через кілька днів, що додаток частково перестав працювати. Повідомлення або не надходили, або не надсилалися. А до кінця тижня при додаванні номера, прив'язаного до iMessage, у всіх почала виникати помилка "failed to lookup on server: lookup request timed out".

Beeper Mini став результатом комплексної спроби перепроектувати протокол обміну повідомленнями iMessage в форматі Android-програми. Додаток підтримував всі фішки сервісу Apple, включаючи повідомлення про прочитання, індикатори набору тексту, реакції і багато іншого.

Попередні спроби змусити iMessage працювати на Android включали складні системи з віддаленими Mac, підключеними до Apple ID користувача. Такий же принцип лежав в основі програми Nothing Chats. Незабаром виявилося, що сервіс не відповідає базовим принципам безпеки даних, через що розробник прийняв рішення тимчасово відключити його.

Після запуску Beeper Mini, багато хто очікував, що Apple рано чи пізно закриє додаток, втім, залишалося неясно, чи зможе вона це зробити, враховуючи, що додаток імітував реальних користувачів iMessage.

Судячи з усього, Apple таки знайшла спосіб, як заблокувати лазівку, яку використовував розробник програми. Той сподівався перетворити Beeper Mini в універсальну утиліту для обміну повідомленнями, яке в кінцевому підсумку буде охоплювати RCS і SMS.

Минулого місяця стало відомо, що Google вирішила скористатися тиском ЄС на Apple і разом з європейськими операторами спробує на цьому тлі "відвоювати" у Apple iMessage, зробивши його сумісним з іншими пристроями.

Раніше через той же закон регулятор змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в iPhone і зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел. Тому є велика ймовірність, що в майбутньому iPhone може позбутися головної переваги перед Android.

