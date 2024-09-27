Facebook і LinkedIn виявилися найгіршими, коли справа доходить до захисту вашої конфіденційності.

Ресерч-компанія Incogni провела дослідження з метою визначити, як популярні платформи для спілкування поводяться з даними користувачів. Експерти оцінили 15 месенджерів і соцмереж за п'ятьма ключовими категоріями, включно з порушеннями, збором і зберіганням даних і прозорістю.

Наприклад, популярний в Україні Telegram опинився на 6-у місці рейтингу конфіденційних додатків для спілкування. Навпаки, Facebook було визнано найбільш небезпечним для приватності. Портал TechRadar вибрав найцікавіше з дослідження.

Reddit (8,9 бала) збирає мінімальну кількість персональних даних. За ним слідують Snapchat (9,99) і Pinterest (10,49).

Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) і LinkedIn (16,13) становлять найбільшу загрозу для конфіденційності.

Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube і Discord найдовше зберігають дані користувачів після видалення акаунта.

LinkedIn і X (колишній Twitter) розкривають найбільше інформації навіть за максимальних налаштувань приватності.

Facebook лідирує за кількістю юридичних штрафів за порушення конфіденційності своїх користувачів, а LinkedIn - за кількістю витоків даних.

У Telegram, Reddit, Quora і Discord зафіксовано найменшу кількість витоків, усі вони отримали найвищий бал за цим показником – нуль.

Telegram виділяється високою швидкістю видалення даних після деактивації акаунта.

Telegram і Discord пропонують найбільш прозорі та зручні інструменти для управління персональними даними.

Відео дня

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

Тим часом в Україні після арешту Павла Дурова знову почалися дискусії щодо заборони Telegram. Глава розвідки Кирило Буданов заявляв, що Telegram становить реальну загрозу національній безпеці країни. Однак, на його думку, блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово. Українці до заборони Telegram ставляться негативно, але вважають, що варто встановити контроль за ним – зокрема, блокувати певні канали.

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