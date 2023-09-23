Ті, хто вклався в токени та не встиг вчасно вийти з "піраміди", втратили свої гроші.

Після NFT-буму два роки тому сьогодні близько 95% незамінних токенів (NFT) майже повністю знецінилися. Про це свідчать результати дослідження, проведеного порталом DappGamble, що спеціалізується на вивченні блокчейн-технологій та торгівлі криптовалютами.

Фахівці вивчили понад 73 тисячі NFT-колекцій і з’ясували, що 69 795 з них сьогодні коштують приблизно нічого. Цими NFT володіють понад 23 млн людей.

Ситуація з популярними колекціями, що колись продавалися за сотні тисяч доларів, трохи краща. Але саме "трохи", і якщо порівнювати із повним знеціненням решти. Так, дослідження показало, що тільки 18% колись дорогих колекцій, сьогодні мають нульову ціну. Інші ще чогось коштують: близько 41% колись топових NFT коштують від 5 до 100 доларів, і лише менше 1% NFT можуть похвалитися ціною понад 6000 доларів.

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"Статистика фактично означає, що 95% людей, які володіють колекціями NFT, в даний час тримають марні інвестиції", - наголошується в дослідженні.

Експерти зазначають, що 79% усіх колекцій NFT-токенів залишаються не розпроданими до кінця на торгових майданчиках, що створює надлишок пропозиції.

"Незважаючи на те, що простір NFT представив революційно нову модель володіння та монетизації цифрових активів, він залишається вкрай спекулятивним і волатильним ринком", – констатують у DappGamble.

У компанії вважають, що в майбутньому незамінні токени все ж таки зможуть знайти своє застосування. Однак експерти наголошують, що ажіотаж 2021 року навколо цієї технології, неодмінно мав закінчитись провалом через надмірне перебільшення цінності NFT.

На думку експертів, щоб мати довгострокову цінність, токени мають бути справжнім мистецтвом або приносити реальну користь. Серед прикладів практичного використання токенів дослідники називають: оцифрування та захист культурних артефактів, внутрішньоігрові активи та анонімність у мережі.

Що таке NFT

Якщо не вдаватися у деталі та складні пояснення, то NFT – це цифровий об’єкт (наприклад, цифровий малюнок), унікальність та оригінальність якого підтверджено за допомогою блокчейн-технології. Фактично це "електронна довідка" про оригінальність. В теорії це мало б означати, що найперший оригінальний файл цифрового малюнку є ціннішим за його подальші копії.

У 2021 році світ охопив справжній NFT-бум. Ситуація розвивалася за класичним сценарієм біржової бульбашки, коли люди на аукціонах купували цифрові зображення песиків за мільйони доларів.

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