Apple готує нову суперфункцію для AirPods: у них з'явиться 'живий' переклад

AirPods з iOS 26 одразу перекладатимуть мову співрозмовника вашою мовою, без необхідності використовувати окремі додатки або пристрої.

Бездротові навушники Apple AirPods скоро зможуть перекладати розмови в реальному часі, без необхідності використовувати окремі програми або пристрої. На це натякає зображення, знайдене у файлах бета-версії iOS 26.

На фото зображені навушники AirPods Pro 2 з написом "Привіт" різними мовами, а також вказівка на подвійне натискання як активацію функції. Файл називається "Translate", що свідчить про впровадження синхронного перекладу мови в пристрій.

Імовірно, функція Live Translation буде доступна тільки AirPods Pro 2 і AirPods 4. Також для роботи знадобиться iPhone з підтримкою ШІ Apple Intelligence, тобто iPhone 15 Pro і новіше. Таким чином, AirPods виступлять у ролі "вух", а iPhone – "мозку" цієї системи перекладу.

Журналіст Марк Гурман з Bloomberg уже заявляв про плани Apple додати в AirPods можливість розуміти співрозмовників, які розмовляють іншими мовами, прямо під час розмови. Схоже, що компанія дійсно працює над цим, і функція може з'явитися разом із новенькою iOS 26 цієї осені.

До слова, функція Live Translation вже присутня в додатках "Повідомлення", FaceTime, "Музика" і "Телефон" в iOS 26. За допомогою останнього користувачі можуть чути переклад мови іноземця, який говорить по той бік трубки.

Над AirPods Pro 3 компанія теж працює, але чи вийдуть вони цієї осені, точної інформації немає. Відомо, що нове покоління оснастять чипсетом H3, який має забезпечити більше можливостей і поліпшену роботу всіх систем: від звуку до енергоспоживання.

