Лідерство Samsung на ринку телевізорів добігає кінця: хто стане новим №1

У 2025 році розрив між частками TCL і Samsung скоротився до одного відсотка.

Counterpoint Research опублікувала свіжий звіт по глобальному ринку телевізорів. Samsung, яка останні 20 років утримувала лідерство і все ще продовжує це робити, близька до того, щоб поступитися китайській TCL.

У звіті йдеться, що за підсумками 2025 року поставки телевізорів Samsung скоротилися на 3%, що призвело до зниження частки корейської корпорації на світовому ринку до 17%. Тим часом TCL за останній рік збільшила свою частку з 13% до 16%.

Hisense зберегла третє місце з 10%, але зіткнулася з падінням поставок на 13% через сильну залежність від китайського ринку, де попит на телевізори за рік знизився майже на чверть. У той же час LG показала позитивну динаміку, наростивши відвантаження на 7% і збільшивши свою частку ринку з 8% до 9%.

Відео дня

Експерти відзначають, що успіх TCL пов'язаний з агресивною експансією на ринки поза Китаєм і активним розширенням модельного ряду, а також з акцентом на більш доступні моделі з хорошим поєднанням ціни і якості.TCL

Посиленню позицій TCL також сприяє те, що конкуренти, такі як Sony, скорочують свою присутність у сегменті телевізорів, що відкриває додаткові можливості для китайського бренду.

За прогнозом Counterpoint Research, у 2026 році Samsung ще збереже лідерство, але конкуренція з боку китайських брендів стане ще жорсткішою. TCL, Hisense і Xiaomi активно нарощують присутність у сегментах Mini LED, а також телевізорів із середніми та великими діагоналями, які зараз користуються найбільшим попитом.

У 2026 році на ринку почнуть з'являтися Micro RGB телевізори. Нова технологія дозволить відмовитися від класичного підсвічування з білими світлодіодами і кольоровими фільтрами, і домогтися більш точної передачі кольору і високої яскравості.

Раніше експерти розповідали, як очистити кеш на телевізорі і назавжди позбавитися від зависань. Багато користувачів відзначають, що їх пристрій став працювати повільніше, але при цьому не беруть до уваги одну дуже просту функцію.

Вас також можуть зацікавити новини: