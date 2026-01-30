Фахівці назвали три Android-смартфони з кращими камерами, ніж в iPhone 17 Pro

Віднедавна на ринку з'явилися Android-флагмани з більш просунутими оптичними блоками і розширеними можливостями знімання.

Експерти SlashGear провели аналіз камерних можливостей сучасних флагманів і виявили відразу кілька моделей на базі Android, які за рядом ключових параметрів перевершують Apple iPhone 17 Pro.

Незважаючи на те, що iPhone 17 Pro як і раніше робить чудові знімки завдяки потрійній 48-Мп системі камер з ширококутним, ультрашироким і телефото об'єктивами, нещодавно на ринку з'явилися Android-девайси з більш просунутими оптичними блоками і розширеними можливостями зйомки.

Одним з лідерів за якістю фото і відео є OPPO Find X8 Ultra з квадрокамерою, де всі чотири датчики мають роздільну здатність 50 мегапікселів, а система камер включає ширококутні, ультраширококутні і два перископічних телеоб'єктива з 3x і 6x оптичним зумом, що дає гнучкість при зйомці на далекі відстані і в складному освітленні.

Інший помітний конкурент – флагманський Vivo X300 Pro з потрійною камерою, що включає 50-Мп ширококутний і ультраширокий сенсори та 200-Мп перископний модуль з 3,7-кратним оптичним зумом. Він особливо добре проявляє себе при зйомці в умовах низької освітленості і підтримує 4K 120fps відеозапис з глибокою 10-бітною передачею кольору.

Також фахівці виділили Huawei Pura 80 Ultra з чотирма об'єктивами, включаючи великий 50-Мп сенсор і два перископних об'єктиви з оптичним зумом 3,7x і 9,4x, який на початку 2026-го очолює рейтинг мобільної фотографії DxOMark.

Автори SlashGear підкреслюють, що хоча ці смартфони можуть випереджати iPhone 17 Pro в тестах камер, їх доступність в глобальному масштабі може бути обмежена – не всі моделі офіційно продаються у всіх регіонах, а сумісність з місцевими мережами та сервісами може вимагати імпорту через сторонніх рітейлерів.

Раніше цього місяця ASUS офіційно оголосила про повну відмову від випуску нових смартфонів Zenfone і ROG Phone. Компанія зосередиться на ринку ПК і ШІ.

Тим часом генеральний директор Nothing попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям доведеться або підвищувати ціни на нові моделі, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

