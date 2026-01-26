Apple представить мінімум 20 нових пристроїв у 2026 році – ось що нас чекає

Більша частина з перерахованого з'явиться вже в першій половині року.

2026 рік обіцяє стати для Apple ще одним насиченим роком: за чутками, компанія планує анонсувати понад 20 нових продуктів у 2026 році.

Видання MacRumors проаналізувало інформацію від інсайдерів і розповіло, чого чекати шанувальникам Apple від компанії в найближчому майбутньому. Більша частина з перерахованого з'явиться вже в першій половині року.

Перша половина 2026 року

За чутками, наступні продукти повинні надійти в продаж до кінця червня.

iPhone 17e. Покращена версія iPhone 16e – з процесором А19, MagSafe і Dynamic Island.

iPad Air (M4).

iPad (A18 або A19).

MacBook Pro (M5 Pro і M5 Max), з підтримкою інтерфейсу PCIe 5.0.

MacBook Air (M5).

Найдешевший MacBook (A18 Pro) з 12,9-дюймовим дисплеєм.

Mac Studio (M5 Max і M5 Ultra).

Studio Display (A19 або A19 Pro) на основі MiniLED панелі з підтримкою HDR і частотою оновлення 120 Гц.

Home Hub (A18). Абсолютно новий центр управління розумним будинком з "поумнілою" Siri, квадратним дисплеєм від 6 до 7 дюймів, чіпом A18 і багатьом іншим. Його можна розмістити на столі або закріпити на стіні.

Оснащений квадратним дисплеєм діагоналлю від 6 до 7 дюймів. Підтримує настільний і настінний варіанти розміщення.

Камера відеоспостереження. Сумісна з HomeKit, буде продаватися разом з новим центром управління розумним будинком.

Друга половина 2026 року

Наступні продукти повинні надійти в продаж в період з вересня по грудень.

iPhone 18 Pro (A20 Pro) зі зменшеним Dynamic Island, основною камерою зі змінною діафрагмою і модемом власного виробництва.

iPhone 18 Pro Max (A20 Pro). Ті ж характеристики, що і в iPhone 18 Pro, але модель 18 Pro Max стане найважчим телефоном в історії бренду.

Складаний iPhone. Серед особливостей – 7,7-дюймовий внутрішній екран з практично "безшовним" дизайном, 5,3-дюймовий зовнішній дисплей, дві задні камери і одна фронтальна, кнопка живлення Touch ID замість Face ID і багато іншого.

Apple Watch Series 12. Новий чіп, зміни в дизайні і, можливо, Touch ID.

Apple Watch Ultra 4. Ті ж зміни, що і в Apple Watch Series 12.

MacBook Pro (M6 Pro і M6 Max). Масштабне оновлення з сенсорним OLED-екраном, Dynamic Island, більш тонким корпусом і розробленим Apple модемом C2.

AirPods Pro 3. З інфрачервоною камерою для функцій штучного інтелекту.

Решта

Деякі лінійки продуктів, за інформацією MacRumors, мали оновлюватися ще в 2025 році. Реліз відповідних пристроїв з високою ймовірністю був перенесений на 2026 рік:

Apple TV (A17 Pro/N1 Wi-Fi 7) з підтримкою більш персоналізованої версії Siri і підтримкою Wi-Fi 7.

HomePod mini (S9 або новіша версія/N1 Wi-Fi 7) – також з покращеною Siri, покращеним звуком і чіпом Ultra Wideband.

AirTag 2. Дальність відстеження предметів до 3 разів більша в порівнянні з AirTag, більш захищений від злому динамік і багато іншого.

Цей витік підтверджує ранні чутки, що Apple планує розділити реліз серії iPhone 18. Так, Pro-моделі і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а базовий iPhone 18 і Air 2 з'являться тільки на початку 2027-го.

Також повідомляється, що вся техніка Apple різко злетить у ціні вже на початку 2026 року. У компанії закінчуються довгострокові контракти з Samsung і SK Hynix на поставки пам'яті.

