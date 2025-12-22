Крім цього, апарат оснащений тепловізором, ліхтариком яскравістю 230 люмен і підтримує зворотну зарядку.

Компанія RugOne, яка спеціалізується на розробці "невбиваних" смартфонів, випустила флагманський Xever 7 Pro з унікальною особливістю, яку на ринку смартфонів майже не зустрінеш.

Йдеться про гарячу заміну акумулятора, пише видання New Atlas. Протягом трьох хвилин у користувача є можливість замінити розряджений знімний акумулятор і вставити заряджений – без необхідності попередньо вимикати пристрій і закривати додатки.

Таким чином можна буквально змінити батарейку "на льоту" – рішення, яке раніше асоціювалося скоріше з промисловим обладнанням, ніж зі споживчою електронікою, зазначають фахівці. Це особливо цінно в походах, експедиціях і тривалих виїздах далеко від розеток.

Крім цього, Xever 7 Pro оснащений тепловізором, ліхтариком яскравістю 230 люмен, а також підтримує зворотне заряджання через USB-C, що дає змогу живити невеликі пристрої, як-от бездротові навушники, фітнес-трекери і навіть інші смартфони, коли це необхідно.

Окрему увагу приділено стійкості: смартфон сертифікований за стандартами IP68 і IP69K, витримує падіння з висоти 2 м, а також має військовий стандарт захисту MIL-STD-810H.

Ціна Xever 7 Pro становить близько 660 доларів (~27 000 грн). Для тих, кому не потрібна тепловізійна камера, доступний варіант Xever 7 за 529 доларів, який також поставляється зі змінним акумулятором.

Інсайдери стверджують, що у 2026 році смартфони з акумулятором ємністю 10 000 мАг стануть буденністю. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Дворічний експеримент розкрив, чи дійсно швидка зарядка вбиває батарею. Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати телефон – це "як вам подобається".

