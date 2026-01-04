Відомий Android-бренд призупинить випуск нових смартфонів у 2026 році

Основною причиною називають різке зростання вартості комплектуючих через кризу на ринку пам'яті та низьку рентабельність бізнесу.

Тайванський технологічний гігант Asus як мінімум тимчасово йде з ринку смартфонів. Цього року компанія не випустить жодної нової моделі – ні ZenFone, ні ROG Phone, пише DigiTimes.

Основною причиною називають різке зростання вартості комплектуючих через кризу на ринку пам'яті та низьку рентабельність бізнесу. Передбачається, що пауза в мобільному сегменті дасть змогу Asus перенаправити ресурси на перспективні напрямки, зокрема розробку дронів і розумних окулярів із ШІ.

Важливо зауважити, що йдеться саме про припинення розроблення нових моделей смартфонів. В Asus запевнили, що користувачі вже випущених пристроїв і далі отримуватимуть оновлення ОС, а також будуть забезпечені запчастинами і технічною підтримкою.

Відео дня

При цьому сам по собі підрозділ з виробництва смартфонів збереже свою поточну операційну модель. Фактично на цю мить йдеться не про закриття напряму, а про річну перерву у випуску нових пристроїв, але не факт, що після цього Asus вирішить все ж повернутися.

Споживачів по всьому світу очікує масштабне зростання цін на смартфони, ПК та іншу електроніку, яке може початися вже цього місяця. Усе через бум ШІ, який спричинив глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

Через глобальний дефіцит пам'яті виробникам смартфонів навіть доведеться знижувати характеристики нових моделей. У 2026 році Android-бренди майже повністю перестануть пропонувати смартфони з 16 ГБ ОЗП, а бюджетні моделі знову повернуться до 4 ГБ ОЗП.

Вас також можуть зацікавити новини: