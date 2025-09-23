Новинка на 1 бал обійшла колишнього лідера Galaxy S25 Ultra і на 11 балів - iPhone 16 Pro Max.

Наприкінці серпні Google представила свої нові флагманські смартфони Pixel 10. Крім ШІ-функцій і магнітної зарядки, новинкам є чим похвалитися і в інших галузях: за результатами тестів лабораторії DxOMark дисплей Pixel 10 Pro XL отримав найвищу оцінку та посів першу сходинку відповідного рейтингу.

Pixel 10 Pro XL набрав 161 бал, обійшовши таких серйозних конкурентів, як Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max і HONOR Magic 8 Pro.

На папері його 6,8-дюймова LTPO OLED-панель не виглядає як помітний апгрейд порівняно з попередником: така сама роздільна здатність 2992 x 1334 пікселів, частота оновлення 120 Гц і захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Однак у DxOMark відзначають низку поліпшень, які в сукупності роблять цей екран найкращим серед усіх пристроїв, оцінених фахівцями.

Серед них – новий режим ШІМ із частотою 480 Гц, який знижує навантаження на очі. Крім того, новітній флагман Google може знижувати яскравість до 4 ніт у темряві і до 2200 ніт за максимальної яскравості HDR на всій панелі. Лабораторія високо оцінила точність передачі кольору, хорошу адаптацію до мінливих рівнів яскравості і високу тактильність екрана,

Що цікаво, дисплей базового Google Pixel 10 лише трохи поступається Pixel 10 Pro XL, ділячи друге місце рейтингу з ультимативним флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra.

У рейтингу камерофонів DxOMark новий флагман Google посідає четверте місце. Вище тільки Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro і Pura 80 Ultra.

За чутками, майбутній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримає просунутий OLED-екран M14, який може встановити новий стандарт в індустрії. Він запропонує вищу яскравість, але нижче енергоспоживання, а також наявність ШІ-функції.

