Дисплей вийде у 2026 році.

Sony анонсувала новий ігровий монітор під брендом Playstation, який вийде у 2026 році.

Це 27-дюймова модель з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 240 Гц при підключенні до ПК і 120 Гц при роботі з консолями Playstation. Ще одна фішка пристрою - відкидний гачок, який служить док-станцією для зарядки контролерів DualSense.

За характеристиками все поки що досить скромно: IPS-матриця, підтримка HDR і функція Auto HDR Tone Mapping, яка автоматично підлаштовує картинку під PS5 і PS5 Pro.

Відео дня

Монітор сумісний з ПК і Mac, є вихід DisplayPort, проте загалом пристрій явно орієнтований на власників консолей. При цьому поки немає інформації про ціну, але якщо враховувати, що 1440p-монітори з частотою 240 Гц вже можна знайти трохи більше ніж за 200 доларів, новинці доведеться бути дуже доступною, щоб привернути увагу.

Раніше ми розповідали, що Sony випустить дешевшу версію Playstation 5, але поки тільки для Японії. Нова консоль буде на 25% дешевшою, продаватиметься тільки в Японії з інтерфейсом японською мовою.

Крім того, нещодавно інсайдер назвав остаточні характеристики Playstation 6 і нового Xbox. Очікується, що Xbox Magnus буде потужнішим, ніж PS6.

Вас також можуть зацікавити новини: