Нова консоль буде на 25% дешевшою.

Sony вирішила випустити спеціальну японську версію PS5 Digital Edition, доступну виключно в Японії, яка підтримує тільки японську мову інтерфейсу. Консоль обійшлася трохи дешевше за стандартну модель.

Анонс зробили в самому кінці презентації State of Play Japan. Наразі стандартна цифрова PS5 в Японії коштує 72 980 ієн (близько 20 тисяч гривень), тоді як нова версія отримала цінник 55 000 ієн (приблизно 15 тисяч гривень). Це помітна знижка, хоча і все ще вища за стартову ціну 2020 року - 39 980 ієн (11 тисяч гривень).

Таким чином, японські гравці зараз отримують найвигіднішу пропозицію у світі, адже їхня консоль коштує значно дешевше, ніж в інших регіонах.

Можливо, що таким чином Sony тестує формат локальних варіантів консолей, і, можливо, застосує ту саму стратегію і до PS5 Pro, щоб розширити аудиторію продуктивнішої, але дорожчої моделі.

Раніше ми розповідали, що Sony вважає, що Playstation 5 тільки в середині життєвого циклу. Компанія планує й надалі підтримувати консоль, а це означає, що, можливо, чекати виходу Playstation 6 доведеться ще довго.

