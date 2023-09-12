Користувачі почали перекладати меми.

Компанія HeyGen презентувала нейромережу, яка може автоматично перекладати слова людей на відео на інші мови та відповідно підлаштовувати їхню міміку.

У мережі цей сервіс викликав значну цікавість - користувачі почали знімати глузливі ролики, а також перекладати на інші мови відомі меми та сцени з кінофільмів. Водночас генеральний директор HeyGen Джошуа Сю розраховує на співпрацю с освітніми проектами, ютуберами та сферою кіно.

"Що, якби існувала платформа, на якій кожне відео можна було б переглядати будь-якою мовою зі швидкістю, близькою до рідної? Це більше, ніж просто функція перекладу, це нова парадигма споживання контенту. І ви маєте рацію, мовний ШІ - це лише відправна точка. Як тільки ми це зробимо, можливості для персоналізації та покращення користувацького досвіду стануть практично безмежними", - написав він у Twitter.

На сайті можна створити індивідуальний відеоаватар, який проговорюватиме необхідний текст іншими мовами. Також користувачам пропонують вибрати між вже готовими аватарами та голосами.

Після реєстрації на сайті користувачам доступний один безкоштовний переклад відео довжиною від 30 до 59 секунд. Наразі пропонується вісім мов.

Інші цікаві нейромережі

Нагадаємо, раніше компанія Runway відкрила доступ до нейромережі Gen-2, яка може генерувати відеоролики за текстовим описом.

А відома нейромережа Midjourney, яка входить у топ найпопулярніших у цьому напрямку, оновилася до п'ятої версії.

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