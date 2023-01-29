Загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року.

За підсумками 2022 року продажі смартфонів у Китаї зменшилися на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, що стало найбільшим падінням в секторі за десятиліття.

Як повідомляє Reuters посилаючись на дослідження IDC, загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року.

"Кількість відвантажених пристроїв склала 286 мільйонів, в порівнянні з 329 мільйонами в 2022 році. Це означає, що загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року, і вперше відтоді річний обсяг продажів впав нижче 300 мільйонів", - йдеться в матріалі.

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Виробник телефонів Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% порівняно з минулим роком.

Honor став другим найбільш продаваним брендом із зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази.

Apple була третім найбільш продаваним брендом телефонів у 2022 році разом з Oppo.

Падіння продажів смартфонів в Китаї відобразило показники сектора в усьому світі. За даними IDC, у 2022 році глобальні поставки смартфонів досягли 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року і впало понад 11% у річному обчисленні.

Смартфони та протести в Китаї:

На початку листопада 2022 року через новий спалах коронавірусу був введений локдаун у китайському Чженчжоу, де розташований головний завод компанії Foxconn. На сьогоднішній день він є найбільшим у світі підприємством з виробництва смартфонів iPhone.

Зараз завод працює в рамках "замкнутого циклу" – робітники під час карантину примусово живуть на його території. Частині працівникам вдалося покинути завод і повернутися додому. Замість них компанія Foxconn набрала нових робітників.

Проте, на підприємстві спалахнули "масові і жорстокі протести", які все більше незадоволені заходами керівництва щодо захисту від спалаху COVID-19.

На початку листопада стало відомо, що Apple скоротить випуск iPhone 14 через слабкий попит і локдаун в Китаї. Компанія планувала випустити до кінця року щонайменше на 3 мільйони менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося – з 90 до 87 млн штук.

28 листопада 2022 року стало відомо про те, що Apple втратить мільйони iPhone Pro через протести на заводі в Китаї.

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