Apple випустила термінове оновлення для своїх пристроїв – не тягніть з установкою

Власникам iPhone, iPad і Mac необхідно в найкоротші терміни встановити актуальну версію операційної системи.

Apple випустила термінове оновлення для iPhone та інших своїх гаджетів, покликане усунути критичну вразливість безпеки, яка, за даними компанії, вже використовувалася шахраями.

Експерти попередили користувачів про необхідність оновити всі свої пристрої, щоб убезпечити себе від цієї проблеми, повідомляє портал The Independent.

В офіційній заяві йдеться про те, що корпорації відомо про повідомлення, згідно з якими "дану проблему могло бути використано в надзвичайно складній атаці проти конкретних цільових осіб". Хто ці люди, не говориться, але такі атаки часто використовуються проти активістів, журналістів та інших осіб, чиї пристрої можуть становити особливий інтерес для хакерів.

Оновлення під номером iOS 18.6.2 важить 738 Мб і поширюється на власників iPhone, починаючи з моделі iPhone XS і новіших пристроїв.

Крім оновлення для iPhone, компанія також випустила аналогічне оновлення для планшетів (iPadOS 18.6.2) і комп'ютерів (macOS Sequoia 15.6.1), яке усуває ту ж саму вразливість. Компанія рекомендує якомога швидше завантажити їх.

