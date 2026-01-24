Користувачів Windows 11 просять терміново видалити останнє оновлення: у чому справа

Січневе оновлення мало покращити захист системи, але замість цього спричинило нестабільну роботу додатків і несподівані системні збої.

Microsoft закликала всіх користувачів Windows 11 видалити останнє велике оновлення KB5074109, яке почало автоматично поширюватися з 13 січня. Річ у тім, що воно викликало масові збої в роботі системи та ключових компонентах ОС, пише Digital Trends.

Найбільше постраждали користувачі, які досі використовують класичну версію Outlook з поштовими акаунтами POP і локальними PST-файлами. Після встановлення оновлення додаток почав зависати, переставав закриватися або нескінченно перезавантажував повідомлення, що робило сервіс фактично непридатним для роботи.

Оновлення викликало ряд інших проблем, включаючи короткочасні чорні екрани, некоректну роботу режиму сну і функції вимкнення/ввімкнення, скидання налаштувань робочого столу і несправність "Провідника". Ці випадки були настільки масовими, що Microsoft вважала тимчасове видалення оновлення простішим рішенням, ніж поточні обхідні шляхи.

Якщо комп'ютер з недавнього часу став працювати нестабільно, ймовірною причиною є саме KB5074109. Щоб його видалити, необхідно зайти в "Параметри" > "Центр оновлень Windows" > "Історія оновлень" > і видалити оновлення.

При цьому Microsoft попереджає, що ця дія має побічний ефект: видалення патча позбавляє систему більш ніж 100 виправлень безпеки, включених в січневий реліз.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року Microsoft припинила підтримку Windows 10, що спонукало мільйони користувачів шукати альтернативи. І багато хто з них, замість звичного оновлення до Windows 11, вирішив перейти на зовсім іншу платформу – Linux.

Незважаючи на припинення офіційної підтримки, Windows 10 як і раніше залишається дуже популярною – особливо в Україні. За даними StatCounter, "десятку" використовують 55% всіх ПК з Windows, тоді як нова Windows 11 має частку всього в 40%.

