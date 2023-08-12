Українці, які користуються смартфонами Xiaomi з китайською прошивкою, наприклад, купленими на AliExpress, теж можуть зіткнутися з цією проблемою.

Вбудований фірмовий антивірус Xiaomi почав забороняти установку месенджера Telegram на пристрої з системою MIUI, помічаючи додаток "небезпечним".

Як повідомляє Bleeping Computer, це відбувається в рамках нової функції безпеки MIUI, яку впровадили в оболонку ще в 2022 році. Її завдання – позначати і блокувати запуск шкідливих додатків на пристроях виробника.

Однак серед користувачів ця функція зазнала критики та недовіри, оскільки компанія отримала потенційний інструмент для цензури небажаних програм. І ось тепер це відбувається з Telegram.

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Передбачається, що заборона на установку може бути пов'язана з прагненням влади КНР обмежити доступ до іноземних додатків для обміну повідомлень і посилити контроль над цифровим простором. Протягом багатьох років мішенями влади також ставали популярні соцмережі, такі, як Facebook, Twitter і YouTube, а китайські альтернативи набували все більшого поширення.

Попри те, що блокування не торкнеться смартфонів з MIUI у всьому світі, поки не ясно, як це відіб'ється на пристроях з китайською прошивкою. Зокрема, є ймовірність, що українці, які користуються версіями смартфонів Xiaomi для Китаю (наприклад, купленими на AliExpress), з часом теж можуть зіткнутися з блокуванням Telegram.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. На рідному ринку її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а до нас вона добереться на початку 2024 року.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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