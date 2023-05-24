Повідомляється, що дисплей має в 16 разів більше пікселів, ніж екрани 4K.

Китайськая компанія BOE, що виробляє дисплеї для Apple, Xiaomi і не тільки, анонсувала свій новий дисплей на основі LCD-технології, який за своїми розмірами і якістю зображення перевершує все, що ми бачили раніше, пише Videocardz.

Це 110-дюймова (2,79 м) LCD-панель з підтримкою роздільної здатності 16K (15360×8640), яка може виводити картинку з частотою 60 Гц. Повідомляється, що дисплей має в 16 разів більше пікселів, ніж екрани 4K.

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Серед інших характеристик нового дисплея BOE відзначається коефіцієнт контрастності 1200:1, охоплення 99% колірний обхват DCI-P3 в 99% і максимальна яскравість 400 ніт.

Поки немає ніяких даних про випуск будь-якого пристрою з таким екраном на ринок, який до такого поки явно не готовий. Про потенційну ціну комерційних пристроїв на базі таких екранів можна тільки уявляти.

Раніше в цьому році компанія BOE показала монітор, на якому можна дивитися 3D без окулярів. Виробник заявляє, що 3D-ефекти помітні під будь-яким кутом, але тільки на відстані до 1,5 метрів.

Найкращий монітор: який обрати в 2023 році

Днями Xiaomi вивела на ринок один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує дешевше 200 доларів.

Ще раніше китайці випустили антикризовий 50-доларовий монітор для роботи. У новинці VA-матриця на 22 дюйми з Full HD-роздільною здатністю і два роз'єми – HDMI і VGA.

Також ми розповідали про незвичайний монітор Philips з другим дисплеєм на електронних чорнилах. Екрани встановлені пліч-о-пліч, а кут повороту E-Ink панелі можна регулювати.

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