У Тернополі на отриманні хабара погорів працівник Держпродспоживслужби

До працівника звернувся голова одного з місцевих акціонерних товариств з проханням надати дозвіл та виготовити санітарний паспорт на склад.

У Тернополі при отриманні 4 тис. грн хабара затримали працівника Держпродспоживслужби.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, один з провідних спеціалістів міського управління Головного управління Держпродспоживслужби вимагав неправомірну вигоду за погодження та видачу санітарного паспорту на складське приміщення.

До працівника звернувся голова одного з місцевих акціонерних товариств з проханням надати дозвіл та виготовити санітарний паспорт на склад. У ньому аграрій планував зберігати засоби для захисту рослин. Провідний спеціаліст погодився посприяти у виготовлені необхідної документації, однак оцінив свою допомогу у 4 тис. грн.

Працівники управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ НПУ та слідчого управління ГУНП затримали чиновника при отриманні вказаної суми.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження згідно ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище"). Слідчі дії тривають.