На Тернопільщині з обласного бюджету відшкодують кошти за платну форму навчання для дітей учасників АТО у вишах – ОДА

Учасники бойових дій, які були мобілізовані до реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, можуть брати участь у вступній кампанії і здавати вступні іспити безпосередньо у вищих навчальних закладах.

На Тернопільщині з обласного бюджету відшкодують кошти для дітей учасників АТО, якщо вони навчатимуть у вишах на платній формі навчання.

Як повідомила УНІАН начальник управління освіти й науки облдержадміністрації Ольга Хома, це передбачено затвердженою облрадою програмою про відшкодування фінансування для дітей учасників АТО, які навчаються у закладах комунальної форми власноcті.

При цьому Хомі обумовила, що дане фінансування передбачено лише для закладів, які розташовані на території Тернопільської області .

«Якщо діти учасників АТО поступлять на платну форму навчання, кошти, які вони витрачають на навчання, їм будуть відшкодовані з обласного бюджету. Кошти відшкодовуються управлінням освіти й науки ОДА», – пояснила Хома.

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За її словами, учасники бойових дій, які були мобілізовані до реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, можуть брати участь у вступній кампанії і здавати вступні іспити безпосередньо у вищих навчальних закладах. За підсумками іспитів, їхні бали будуть зараховані до вступу у виші. У випадку якщо учасник АТО здав ЗНО, то зараховується у будь-які навчальні заклади України на державне місце позачергово.

«Що ж стосується дітей загиблих учасників АТО, товони, здаючи зовнішнє незалежне оцінювання, вступають у вищі навчальні заклади на державну форму навчання поза конкурсом. Діти учасників АТО беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання і як таких пільг не мають. Але разом з тим вищі навчальні заклади самі вирішують це питання і таких дітей першочергово беруть до зарахування. Якщо це є спеціальності, які на державному рівні належать до першочергових, то діти учасників АТО зараховуються на платні місця поза конкурсом», – зауважила начальник управління освіти й науки ОДА.