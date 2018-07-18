Поліція назвала причину вибуху у багатоповерхівці в Тернополі, через який постраждали дві людини

За попередніми даними, психічно неврівноважена жінка намагалася таким чином вчинити самогубство.

Вибух у багатоповерхівці в Тернополі, внаслідок чого було поранено двох осіб, стався через спробу однієї з мешканок будинку вчинити самогубство.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції у Тернопільській області.

У поліції нагадали, що напередодні у Тернополі в одній з багатоповерхівок на вулиці Пушкіна сталася пожежа. Повідомлення про це до поліцейських та рятувальників надійшло о 20.30.

Вогонь було швидко ліквідовано, проте було пошкоджено речі домашнього вжитку, обгоріли стіни та стеля в квартирі, а також на сходовій клітці.

Як встановили поліцейські, на момент вибуху в помешканні перебували троє осіб. До реанімаційного відділення із термічними опіками II-III ступенів госпіталізовано власника квартири 1973 року народження та його 7-річного сина.

Водночас, з дiагнозом "отруєння продуктами згоряння природного газу та спроба самогубства" в психоневрологічну лікарню доправлено жінку.

"Зі слів господаря квартири, до моменту виникнення пожежі він перебував в одній з кімнат, дружина була на кухні, в коридорі грався син. Чоловік раптом відчув запах газу. Коли забіг на кухню, то побачив, що конфорки газової плити відкриті. Дружина, не мовивши ні слова, пішла, а він перекрив газ та почав відчиняти вікна. В цей момент й сталося загорання", - зазначили в поліції.

За попередніми даними, жінка неодноразово намагалася вчинити самогубство через проблеми з психікою.

Поліцейські встановлюють причину пожежі. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано статтею 270 ККУ.