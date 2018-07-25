На Тернопільщині в лікарні встановили геліосистему нагріву води за 3 млн грн (фото)

У Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації плануєються сформувати відділення для лікування учасників антитерористичної операції та їхніх сімей на 50 ліжок загальною кількістю сім палат.

На Тернопільщині в Більче-Золотецькій Борщівського району обласній фізіотерапевтичній лікарні встановили геліосистему нагріву води за 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, робота даного обладнання допоможе суттєво скоротити використання газу, оскільки геліополе налічує 48 колекторів (рівнозначно споживанню 22,5 тис. м куб/рік газу).

«Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, з державного фонду регіонального розвитку на реконструкцію існуючої системи гарячого постачання води та підігріву басейну із використанням закритої геліосистеми, було виділено понад 2,99 млн грн», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Геліосистема нагріву води лікує апное та важкі розлади сну. У той же час на базі лікувального закладу розширили вже існуюче відділення водолікування із процедурами підводного витягу хребта під нахилом, кисневої, озонової та гідромасажної ванни, а також чотирьохкамерної ванни для рук та ніг.

«Лікарня активно бере участь в грантових програмах. Відтак, вже отримали 18 тис. доларів, що дало можливість закупити три медичних апарати для пацієнтів лікарні. До цієї суми очікується ще 2 тис. доларів», – повідомив головний лікар вказаного медичного закладу Любомир Синоверський.

У Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації плануєються сформувати відділення для лікування учасників антитерористичної операції та їх сімей на 50 ліжок загальною кількістю сім палат.

«Відрадно, що в лікарні оздоровлюються хлопці з 44-ої бригади. Загалом доступ до отримання якісної медичної допомоги забезпечить покращення, збереження й відновлення здоров’я громадян і тому числі й жителів сільської місцевості», – зауважив Барна.