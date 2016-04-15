У Тернополі відкрили виставку уродженця області, художника Івана Марчука

Як повідомляє кореспондент УНІАН, виставку відкрили у виставковій галереї обласної організації Спілки художників України за участю автора.

В експозиції представлені полотна із циклів «Голос моєї душі», «Пейзаж», «Біла планета 1», «Біла планета 2», «Натюрморт», «Нові експресії», «Погляд у Безмежність».

«Для нас Іван Марчук – це жива легенда. Ми пишаємося, що маємо такого земляка. Адже Ви вносите вою лепту у розвиток іміджу нашої країни і Тернопільщини зокрема», – сказав під час церемонії відкриття голова ОДА Степан Барна.

Він нагадав, що 2016 рік проголошений роком Івана Марчука на Тернопільщині.

Сам Марчук зазначив, що творити йому не зажди було легко. Влада так і не дала йому майстерні, оскільки в радянські часи він не вписувався в канони радянського мистецтва.

«Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр, але вона їх не поливає, як поливають вазончики. Я був 20 років за бортом – не виставляли роботи, не нагороджували. Було багато депресій. І попри це я працював, бо повинен був себе якось проявити», – розповів про свій тернистий шлях до всесвітнього визнання Марчук.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільська облрада 2016 рік оголосила роком Івана Марчука.

Довідка УНІАН. Художник народився на Тернопольщині у с. Москалівка Лановецького району, навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва. У середині 1960-х років Іван Марчук приїхав до Києва, проте згодом емігрував до Австралії, жив у Канаді та США. Тепер живе та працює в Києві.

Почесний громадянин Тернополя та Києва.

Член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

2005 року Президент України Віктор Ющенко обіцяв створити всесвітньовідомому художнику музей його картин на Андріївському узвозі у Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди. Музей не було створено.

2007 року потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph. Доробок митця налічує більш ніж 4 000 творів і понад 100 персональних виставок.

Перший музей художникові створили його земляки у рідному селі Москалівці 2010 року.

У доробку майстра близько 5000 картин, котрі є на всіх континентах світу. За півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних та 50 колективних виставок.

Є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема «пльонтанізму» (таку назву митець жартома дав своєму стилю — від слів «плести», «пльонтати»: картини ніби створені з клубочків чудернацьких ниток).