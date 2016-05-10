У Тернополі 20-річний молодик вбив 26-річного через чергу у крамниці

13:27, 10 травня 2016
Тернопіль
651 0

У Тернополі 20-річний чоловік вбив 26-річного через те, що той хотів придбати товар у крамниці поза чергою.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався у Тернополі на Привокзальному майдані.

26-річний тернополянин, будучи напідпитку, хотів придбати товар у крамниці поза чергою. Йому зробив зауваження 20-річний молодик, котрий також стояв у черзі. Відтак, виник конфлікт, який продовжився на вулиці. В ході суперечки молодший чоловік вдарив старшого. Той впав на бетонну поверхню  і сильно вдарився головою. З відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою, сильним забоєм головного мозку, переломом склепіння та основи черепа потерпілого госпіталізували. Через два дні він помер у лікарні.

Правоохоронці розшукали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився мешканець Тернопільського району.

За фактом ненавмисного вбивства розпочато кримінальне провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter