Біля Збаразького замку під час земляних робіт виявили поховання і предмети побуту 17 століття (фото)

Як повідомили УНІАН в національному заповіднику «Замки Тернопілля», на знахідку натрапили робітники під час прокладання автономного водогону на території Призамкового парку на глибині близько одного метра.

Було виявлено череп та кості людини невідомого поховання. У зв'язку з цим земляні роботи було тимчасово призупинено.

З метою дослідження знахідки було задіяно постійно діючу археологічну експедицію заповідника спільно з Тернопільською обласною комунальною інспекцією охорони пам'яток історії і культури.

Минулого тижня під час розкопок фахівці виявили черень печі, велику кількість гончарної кераміки, гутного скла, фрагментів кахелю, керамічну люльку, декілька монет та скелети чотирьох людей.

Як вдалося попередньо встановити на основі артефактів даного культурного шару, знайдена піч належить до першої третини ХVІІ ст.

Щодо самих поховань, то має місце факт хаотичного розташування скелетів в неприродніх позах, що свідчить, що дане поховання носило стихійний характер і не містило в собі будь-яких обрядово-ритуальних дій.

В порожнинах грудних кліток двох кістяків виявлено мушкетні свинцеві кулі, техніка виготовлення яких вказує на те, що вони мають козацьке походження.

В межах поховання було також виявлено декілька монет, попередньо визначених, як соліди коронні та литовські, що карбувалися в період з 1659 по 1668 роки.

За даними дослідників, поховання відноситься до середини або другої половини 17 ст., коли тривала облога Збаража військами Богдана Хмельницького та кримського хана Іслам-Гірея ІІІ.