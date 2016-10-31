На Тернопільщині згоріли два автомобілі разом з гаражем
12:50, 31 жовтня 2016Тернопіль
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Господарська будівля, літня кухня з гаражем і два автомобілі згоріли внаслідок пожежі на хуторі Бондари у Кременецькому районі.
poltava.sq.com.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні опівночі.
Загорання виникло у господарській будівлі. Звідти вогонь перекинувся на літню кухню та гараж.
Пожежу було ліквідовано о 5:40 зусиллями двох пожежно-рятувальних підрозділів. Під час гасіння врятовано житловий будинок.
Вогнем знищено господарську будівлю, літню кухню з гаражем, два автомобілі, 10 тонн грубих кормів та речі домашнього вжитку.
Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.
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