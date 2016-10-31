На Тернопільщині згоріли два автомобілі разом з гаражем

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні опівночі.

Загорання виникло у господарській будівлі. Звідти вогонь перекинувся на літню кухню та гараж.

Пожежу було ліквідовано о 5:40 зусиллями двох пожежно-рятувальних підрозділів. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Вогнем знищено господарську будівлю, літню кухню з гаражем, два автомобілі, 10 тонн грубих кормів та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.