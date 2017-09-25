У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 145-ої річниці з Дня народження Соломії Крушельницької (фото)

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 145-ої річниці з Дня народження славетної української оперної співачки, уроджениці Тернопільщини Соломії Крушельницької.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся на бул. Шевченка біля пам’ятника співачці.

Участь в урочистостях взяли заступник голови – керівник апарату Тернопільської ОДА Ігор Вонс, заступник голови обласної ради Любомир Крупа, народний депутат України від Тернопільщини Роман Заставний.

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«Я не буду перелічувати численні нагороди та відзнаки нашої гордості Соломії Крушельницької, вклад якої у світову культурну спадщину чималий. Своїм унікальним голосом вона підкорила серця найвибагливіших європейських аристократів, проте не припиняла гастролювати Україною і присвячувати свої виступи Тарасові Шевченку та Іванові Франкові, бо рідна батьківщина завжди жила у неї в серці. І про це повинна знати наша молодь. Адже, де б ти не був, які б вершини не підкорював, потрібно завжди пам’ятати, якого ти роду і не припиняти любити свій рідний край. І саме за таким принципом жила наша землячка», – сказав під час виступу Вонс.

Він додав, що у Тернополі – найбільший і найкрасивіший пам’ятник Крушельницькій, який є однією із візитівок Тернополя.