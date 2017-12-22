Тернопільська облрада затвердила бюджет області на 2018-ий рік

Тернопільська обласна рада сьогодні прийняла бюджет області на 2018-ий рік. Як передає корреспондент УНІАН, за проект бюджету проголосували 50 з 55 зареєстрованих депутатів, 5 не голосували.

Документом передбачено, що доходи області складають 6 млрд 21млн 893 тис. грн, видатки – 6 млрд 20 млн 585 тис грн.

Згідно з ухваленим документом, обсяг доходів загального фонду бюджету складе 5,569 млрд грн, спеціального фонду бюджету – 452,932 млн грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету затверджено у сумі 5,54 млрд грн, спеціального фонду бюджету – 480 млн грн.

Профіцит загального фонду обласного бюджету затверджено в розмірі 32,968 млн грн, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку.

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Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 12,24 млн грн передбачено покрити від надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

Голова ТОДА Степан Барна зауважив, що наступного року від Фонду регіонального розвитку Тернопільщина отримає 194 млн грн і не менше 100 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

«Крім цих джерел фінансування, ще є субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – це кошти, які виділяються на кожну область за сприяння народних депутатів. І, власне, на ці заходи передбачено більше 5 млрд грн в Державному бюджеті. За прогнозами, завдяки народним депутатам від Тернопільщини, область отримає в межах 100 млн грн», – поінформував голова ОДА.

Також він зазначив, що зростуть медична та освітня субвенції. Додатково профінансується й сільське господарство.

«Очікуємо в 2018 році також субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі 315 млн грн. Адже, як відомо, з 1 січня 2018 року в дію вступає закон України «Про дорожній фонд», згідно з яким дороги в області переходять на баланс обласної державної адміністрації», – нагадав Барна.

Він також додав, що очікується і підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

«За рахунок цих надходжень ми можемо говорити про покращення якості життя людей та вкладати кошти у розвиток нашого краю. Головне завдання, що стоїть перед нами в цих умовах завдання, – це ефективно використовувати дані ресурси», – підсумував Барна.