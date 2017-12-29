На Тернопільщині за 11 місяців кількість отримувачів субсидій збільшилась на 17,6%

У січні-листопаді 2017 року на Тернопільщині порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість отримувачів субсидій збільшилась на 17,6% до 263 тис. 404 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 125 тис. 191 домогосподарствам, у сільській місцевості – 138 тис. 213.

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У листопаді 2017 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 63,9% від загальної кількості домогосподарств області, що на 4,6% більше, ніж у листопаді 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 27,9% – домогосподарства з однієї особи, 24% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-листопаді 2017 року становила 132,505 млн грн, що в 2,1 рази менше відповідного показника в січні-листопаді 2016 року. З неї в міських поселеннях – 63,94 млн грн, у сільській місцевості – 68,565 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в листопаді 2017 року зменшився порівняно з листопадом 2016р. на 46,1% (на 913,5 грн) і становив 1 тис. 66 грн.

Загалом у січні-листопаді 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 243 тис. 75 домогосподарств, що на 24,8% (на 48291 домогосподарство) більше, ніж у січні-листопаді 2016 року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 35%.