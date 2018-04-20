LOT запускає рейси до ще одного польського міста з Києва

11:55, 20 квітня 2018
Новини туризму
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Польська компанія LOT запускає рейс Київ-Бидгощ / Фото facebook.com/LOT

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Згідно з інформацією на сайті LOT, рейси "Київ - Бидгощ" будуть виконуватися двічі на тиждень - по четвергах і понеділках, назад з Бидгоща в Київ можна буде полетіти по понеділках і п'ятницях.

При цьому квитки вже доступні для бронювання, починаючи з 2 серпня 2018 року - за середньою ціною близько 3000 гривень на місця економ-класу. Проте на деякі дати квиток в один кінець може обійтися всього в 1000-1300 гривень.

Квитки на рейс Київ-Бидгощ / Скріншот з сайту LOT

Місто Бидгощ розташоване в північній Польщі, на берегах річок Брда і Вісла. Є адміністративним центром Куявсько-Поморського воєводства. В різний час року в місті Бидгощі проводяться оперні, музичні та кінематографічні фестивалі. Тут знаходиться відомий Концертний зал (Filharmonia Pomorska) і Оперний театр. Також в Бидгощі є ряд визначних архітектурних пам'яток.

Відзначимо, в цілому на даний момент польська авіакомпанія LOT виконує або планує незабаром почати виконувати рейси за цілим рядом напрямів з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, польська авіакомпанія LOT з 2 липня нинішнього року також почне здійснювати польоти з Варшави в Запоріжжі.

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Теги: #Польша#туризм#авіарейс#Киев#авіакомпанія LOT