LOT запускає рейси до ще одного польського міста з Києва

Рейси Київ-Бидгощ і назад почнуть виконуватися з 2 серпня 2018 року два рази на тиждень.

Польський авіаперевізник LOT з серпня 2018 року почне виконувати рейси з Києва (аеропорт ім. Сікорського, Жуляни) в польське місто Бидгощ. Про це повідомляється на сторінці авіаперевізника в Facebook.

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Згідно з інформацією на сайті LOT, рейси "Київ - Бидгощ" будуть виконуватися двічі на тиждень - по четвергах і понеділках, назад з Бидгоща в Київ можна буде полетіти по понеділках і п'ятницях.

При цьому квитки вже доступні для бронювання, починаючи з 2 серпня 2018 року - за середньою ціною близько 3000 гривень на місця економ-класу. Проте на деякі дати квиток в один кінець може обійтися всього в 1000-1300 гривень.

Місто Бидгощ розташоване в північній Польщі, на берегах річок Брда і Вісла. Є адміністративним центром Куявсько-Поморського воєводства. В різний час року в місті Бидгощі проводяться оперні, музичні та кінематографічні фестивалі. Тут знаходиться відомий Концертний зал (Filharmonia Pomorska) і Оперний театр. Також в Бидгощі є ряд визначних архітектурних пам'яток.

Відзначимо, в цілому на даний момент польська авіакомпанія LOT виконує або планує незабаром почати виконувати рейси за цілим рядом напрямів з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, польська авіакомпанія LOT з 2 липня нинішнього року також почне здійснювати польоти з Варшави в Запоріжжі.