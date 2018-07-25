Дешевий туризм: названо найбюджетніші міста для подорожей у 2018 році (відео)

Дешево, але цікаво можна відпочити у Бухаресті, Софії та Джакарті.

Британська туристична компанія Hoppa склала рейтинг найдешевших міст для подорожі. Перелік формували відносно суми, яку туристи витрачають у місті в середньому за добу. Пропонуємо розглянути першу п'ятірку найдешевших міст для туризму.

1. Київ.

Список міст світу для найбільш економної подорожі 2018 року очолив Київ. За даними дослідження, за оренду житла, триразове харчування, різні напої та екскурсії на день мандрівнику доведеться заплатити в середньому 65 фунтів стерлінгів (близько 2270 грн).

2. Хошимін, В'єтнам.

У Хошиміні за добу туристові доведеться віддати 90 фунтів стерлінгів (3140 грн).

3. Софія, Болгарія.

У столиці Болгарії на розваги, їжу та житло турист витрачає 88 фунтів стерлінгів (3070 грн) в день.

Читайте такожСтало відомо, туристи з якої країни залишаються у Львові найдовше

4. Джакарта, Індонезія.

Туристичний день у Джакарті коштує 85 фунтів стерлінгів (2960 грн).

5. Бухарест, Румунія

84 фунтів стерлінгів (2930 грн) забезпечать комфортний відпочинок у Бухаресті на добу.

Також у рейтингу найдешевших опинилися Каїр (Єгипет), Сіємреап (Камбоджа), Маніла (Філіппіни), Анталія (Туреччина).