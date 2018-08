Весільна сукня Меган Маркл стане музейним експонатом (фото, відео)

На виставці кожен бажаючий зможе в деталях розглянути весільну сукню герцогині Сассекської.

Церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл, яке відбулося 19 травня, стала чи не головною подією цього року, за якою стежили з різних куточків Землі.

А вже в жовтні цього року Віндзорський замок зробить королівське весілля ближче до народу, виставивши на загальний огляд весільну сукню Меган.

За повідомленням Кенсінгтонського палацу, виставка під назвою "Королівське весілля: Герцог і Герцогиня Сассекские" (A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex) пройде з 26 жовтня по 6 січня в Віндзорському замку і з 13 червня по 6 жовтня 2019 року в Холирудском палаці в Единбурзі.

На експозиції буде представлено сукню із білого атласу з вирізом-човником, створену спеціально для Меган Маркл дизайнером модного будинку Givenchy Клер Вейт Келлер, яку кожен бажаючий зможе в деталях розглянути.