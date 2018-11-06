Ковдра на голові й рецепт від лікаря: стюардеси розповіли, як люди проникають в бізнес-клас

В більшості випадків хитрощі пасажирів не спрацьовують.

Різниця між економом і бізнес-класом на борту літака може бути разючою. Тож деякі пасажири піддаються на спокусу спробувати непомітно проникнути в шикарну кабіну і при цьому уникнути штрафу.

Британський таблоїд Daily Mail поспілкувався зі стюардами і стюардесами про поширені спроби людей обдурити реальність і перескочити в світ розкоші на борту літаків. Як виявилося, одні намагаються сховатися під ковдрою, сподіваючись, що їх не помітять, а інші виправдовуються тим, що, мовляв, так «прописав лікар». Чи існують якісь рецепти, які б спрацювали? Поширеною мудрістю серед бортового персоналу лишається твердження, що гарантованої тактики не існує. Однак, є й ті пасажири, які стверджують, що постійно добиваються свого.

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Ховатися під ковдрою – найбільш поширений сценарій для проникнення з економ-класу у «вищий світ». Але, як сказала одна стюардеса: «Це все ж таки не плащ-невидимка». Коли вона ловить таких хитрунів, вони у відповідь на прохання показати посадковий талон зазвичай питають: «Чому не можна лишитися, якщо ніхто тут не сидить?».

Інший член екіпажу пригадав випадок, коли пасажи перебрався у бізнес-клас, а потім виправдовувався тим, що він нібито «заблукав». Деякі хитруни навіть показували рецепт від лікаря, в якому було написано, що цей конкретний пасажир повинен літати бізнес-класом і ніяк інакше. Але стюардеси радять таким сплатити повну вартість дорожчого квитка, а потім звернутися до страхової по відшкодування.

Один стюард розповів виданню про випадок, коли пасажир просунув голову крізь штору між економ і бізнес-класом, а потім попросив склянку вина, сподіваючись, що це спрацює і він так зможе отримати щось смачненьке. Це не спрацювало.

За словами засновника компанії Fly Guy’s Cabin Crew Lounge Джея Роберта, для деяких мандрівників спроба проникнути в бізнес-клас – це така весела гра. Але він застеріг, щоб стюарди і стюардеси не сприймали це так само. Адже наслідки можуть бути серйозними.

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«Ці місця – це продукт, який ми продаємо. А коли хтось бере товар і не платить за нього, це називається крадіжкою», - пояснив він.

Видання пише, що найчастіше покаранням за таке шахрайство стає приниження. Коли хитрунів ловлять і супроводжують їх до дешевого місця, за яке вони заплатили, бортові працівники часто гучно говорять, щоб усі пасажири почули, за що його проводять до місця, де йому слід сидіти насправді. Але можна натрапити і на більш сувору стюардесу. Тоді при виході після польоту пасажира можуть зустріти і попросити доплатити за шик, з яким він незаконно летів.